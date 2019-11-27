Нижний Тагил оказался на 23-й строчке рейтинга качества жизни в городах России

Эксперты Финансового университета составили рейтинг качества жизни в крупных городах России. Всего было оценено 78 городов с населением более 250 тысяч человек. В итоге Нижний Тагил занял 23-ю строчку, обогнав соседний Екатеринбург на одну позицию.

Результаты опросов показали, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни жители Казани.

В каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов, которые должны были ответить на ряд вопросов, связанных с разными сферами жизни в населённом пункте.

«Использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по рассмотренным городам», — говорится в отчёте Финансового университета.

В документе говорится, что при проведении исследования учитывались такие показатели, как оценка общего положения дел в городе, работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, а также качество медицинского обслуживания.

Опрос показал, что больше всего тагильчан не устраивает то, как в городе развита дорожная инфраструктура. Также большое количество респондентов высказались, что в Нижнем Тагиле плохо развита культурная жизнь.