Нижний Тагил накрыла снежная буря (ВИДЕО)

Сегодня утром снежная буря накрыла большую часть Нижнего Тагила. Из-за внезапного снегопада резко ухудшилась видимость. Пользователи соцсетей сняли на видео пик природной аномалии в районе ФОК «Президентский» на Гальянке, который продлился около 15 минут.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на территории Свердловской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде мокрого снега, налипание снега на провода, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до –5 градусов. Местами скорость порывов ветра будет достигать 18 м/с.