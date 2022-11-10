Нижний Тагил может остаться без маршрутов общественного транспорта по Луганскому проспекту

Вчера, 9 ноября, во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о проводимых в городе работах, а также ответил на вопросы жителей. Один из них касался появления новых маршрутов общественного транспорта, проходящих по мосту через Тагильский пруд.

«Вопрос хороший. Сейчас мы его изучаем. Вдоль дороги остановки запланированы, поэтому в случае открытия маршрутов с этим проблем не будет. Совместно с "Сигналом-3", ГИБДД, управлением горхозяйства города и компаниями-перевозчиками мы изучаем пассажиропоток. Нельзя просто так взять и открыть новый маршрут. Мы обязаны подготовить техническое задание и маршрут, разместить конкурс и получить в итоге подрядчика, который будет эти перевозки осуществлять. Скажу сразу, что многое упирается ещё и в финансирование. Для этого изучаем пассажиропоток, чтобы понимать, будет ли окупаемым этот маршрут», — сказал Владислав Пинаев.

Отметим, что 12 августа в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие движения по новому мосту. Уже 17 августа на совещании по работе городского транспорта Нижнего Тагила глава города попросил представителей компаний-перевозчиков изучить вопрос и подготовить свои предложения об открытии новых маршрутов по Луганскому проспекту.