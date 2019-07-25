Нижний Тагил лишили военных выставок до 2021 года

Правительство утвердило перечень международных военных выставок на 2020–2021 годы, согласно которому в Нижнем Тагиле в этот период не пройдёт ни одной, пишет Ura.ru.

Основная часть выставок состоится в Москве и Московской области. Согласно документу, ежегодно власти будут проводить Международный военно-технический форум «Армия» (Кубинка, Московская область), выставку вертолётной индустрии в Красногорске, выставку «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России» (Кубинка), а также выставку средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» в Москве. Кроме того, на 2020 год в Кубинке запланирована Неделя национальной безопасности и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон» в Геленджике. В 2021-м в Жуковском пройдёт Международный авиационно-космический салон «МАКС», в Санкт-Петербурге — Международный военно-морской салон, а в Москве — Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

Напомним, в марте 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о переносе выставки вооружений Russia Arms Expo из Нижнего Тагила в Московскую область, в июне премьер-министр подписал соответствующее постановление. В качестве компенсации в том же году в Нижнем Тагиле провели День танкиста. Посетивший празднование вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2018 году Russia Arms Expo может быть возвращена, назвав перенос выставки ошибкой. Позже в Нижнем Тагиле обещали провести выставку «Диверсификация», однако и этого не произошло.