Нижний Тагил и Евпатория станут городами-побратимами. Официальная церемония, в ходе которой будет подписано соответствующее соглашение, состоится в Крыму завтра, 22 августа, в День государственного флага РФ. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев улетел туда сегодня, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Планируется, что после подписания соглашения тагильские дети смогут ездить отдыхать и оздоравливаться на современный курорт международного уровня. Деньги на это планируется выделять из местного бюджета или на условиях софинансирования с областью. В мэрии Нижнего Тагила подчеркнули, что сотрудничество с Евпаторией стало возможно благодаря содействию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.