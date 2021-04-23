Нижний Тагил и Екатеринбург получат по 600 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог

На заседании правительства Свердловской области принято постановление о направлении Нижнему Тагилу и Екатеринбургу 1,2 миллиарда рублей в виде субсидий на ремонт и реконструкцию дорог, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Средства поступили в областной бюджет из федерального в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 600 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Понимая необходимость реконструкции путепровода, а также отсутствие у муниципалитета бюджетных возможностей самостоятельно реализовать этот проект, глава региона в октябре 2020 года обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину за финансовой поддержкой. Также эти средства будут направлены на реконструкцию улицы Октябрьской Революции, прилегающей к Циолковского.

«Ещё 600 миллионов рублей направлено на строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому (Екатеринбург) с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Также принято постановление, которое вносит изменение в государственную программу "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года". Оно учитывает распределение дополнительных средств муниципалитетам», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта Свердловской области Денис Чегаев.

Накануне на утверждении бюджета Нижнего Тагила была озвучена общая сумма запланированных трат на ремонт и содержание дорог. Всего в Нижнем Тагиле в 2021 году потратят более 2 млрд рублей. Больше всего денег направят на строительство моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры — 1,2 млрд рублей. Только на строительный контроль и авторский надзор потребуется более 21 млн рублей.

Также в городе приведут в порядок около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 14 улицах. Кроме того, в бюджете заложены средства на создание проекта для капремонта транспортного узла в районе Привокзальной площади.