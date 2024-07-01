Нижний Тагил и Екатеринбург дополнительно получат 20,6 млн рублей на обновление лифтов в многоквартирных домах. Такое решение было принято на очередном заседании правительства Свердловской области. В Нижнем Тагиле заменят ещё 7 лифтов (всего до конца года более 40), в Екатеринбурге — 23 (всего до конца года порядка 300).

«На текущий момент у нас проведены три отбора заявок муниципальных образований — один основной и два дополнительных — на замену лифтов в 111 многоквартирных домах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Из областного бюджета на эти цели выделено свыше 300 млн рублей. Практически аналогичная сумма на эти цели выделяется из бюджетов муниципальных образований, и дополнительно расходуются средства собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счёте», — отметил сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге заменят 265 лифтов. В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» Екатеринбург получил на эти цели 291,4 млн рублей, Нижний Тагил — 34,36 млн рублей.

За последние пять лет в Свердловской области заменили 1471 лифт на общую сумму 3,8 млрд рублей. Обновление оборудования проводится на условиях софинансирования средств областного, местного бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.