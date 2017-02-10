Нижний Тагил разделят красные линии

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила прошли публичные слушания по проекту планировки территории Дзержинского района и Старой Гальянки. По словам специалистов муниципального учреждения «Геоинформационная система», которое занималось подготовкой документации, подобные вопросы на публичных слушаниях обсуждаются впервые. Основным термином в новой планировке фигурирует так называемая «красная линия» – черта, разделяющая земельные участки и территории, предназначенные для общего использования. Чаще всего ею обозначаются провода электропередач, связи, автомобильные и железнодорожные пути, трубопроводы и т.п. И именно от её расположения, согласно Земельному кодексу РФ, зависит любое планирование и строительство.

«”Красные линии” – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов», – цитирует Градостроительный кодекс начальник отдела градостроительного проектирования Татьяна Грядова.

По словам Грядовой, эти границы носят временный характер и могут меняться в зависимости от поставленных задач. Как рассказала АН «Между строк» главный специалист управления Ольга Мякишева, подобные слушания планируется провести по каждому из планировочных районов Нижнего Тагила.

Пришедшие на слушания жители Вагонки и ГГМ высказали опасения, что из-за этих границ у них не получится при желании расширить свой земельный участок, но специалисты МУ заверили горожан, что новый план не ущемляет права собственников. Мякишева также отметила, что результат публичных слушаний носит рекомендательный характер, а окончательное решение будет принимать глава города.

Агентство новостей «Между строк»