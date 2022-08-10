Нижнетагильский театр кукол выпустил открытки с милым рыжим лисёнком, гуляющим по городу 

Театр кукол Нижнего Тагила выпустил открытки, специально разработанные к 300-летию города. В наборе карточки с видами города, где на фоне достопримечательностей изображён рыжий Лисёнок — символ театра.

На открытках можно увидеть светомузыкальный фонтан у ЗАГСа, Лисью гору и сторожевую башню, Демидовский музей-завод, Тагильский пруд, музей изобразительных искусств, памятники архитектуры и знаковые места Нижнего Тагила.

«Пусть расположившийся на каждой фотографии Лисёнок, символ театра, станет поздравительным приветом на 300-летие тагильчанам и гостям города. Ведь именно прекрасная достопримечательность Нижнего Тагила — Лисья гора — вдохновила нас на выбор нашего маленького рыжего талисмана. Желаем городу и его жителям ещё больше круглых дат, красоты, искусства и счастливых улыбок», — говорит директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Приобрести оригинальные открытки с видами Нижнего Тагила можно будет в начале театрального сезона, в сентябре, в Нижнетагильском театре кукол.

Отметим, что на День города театр также готовит интересную программу, увидеть сказки можно будет на фестивале «Театрград», который пройдёт в сквере за драматическим театром 13 августа с 12:00 до 20:00.