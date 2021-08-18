Нижнетагильский театр кукол обзавёлся своим символом

В Нижнетагильском театре кукол появился свой символ. Им стала кукла-лисёнок. По собственным эскизам тело планшетной куклы изготовил инженер-механик театра Евгений Волков, сообщает телекомпания «Телекон».

Символом театра лисёнок выбран не случайно. Авторы идеи решили связать театр с главной достопримечательностью города — Лисьей горой. К тому же, помимо нового символа-лисёнка, в театре уже есть два братца-лиса.

По словам директора театра, совсем скоро лисёнок «оживёт» и будет встречать детей на спектаклях в театре. А сопровождать гостей на экскурсиях новая кукла будет уже следующей весной.