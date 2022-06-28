Нижнетагильский театр кукол привёз из Казани награду за спектакль про барашка-оборотня 

Нижнетагильский театр кукол получил награду за свой новый спектакль «Хочу быть волком» (6+). Диплом «За оригинальное воплощение современной пьесы для детей» привезли из Казани с Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest 2022».

Историю по пьесе современного швейцарского драматурга Беттины Вегенаст поставила творческая команда из Беларуси — Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян, которые уже не раз сотрудничали с театром Нижнего Тагила. По сюжету администрация леса ищет на место волка нового сотрудника. Взять на себя тяжёлую ношу вызывается барашек. По его собственному признанию, ему давно хотелось побыть злодеем. Его берут на работу с испытательным сроком, выдав волчью шкуру и острые зубы.

Отметим, что в этом году сказка «Хочу быть волком» стала участником сразу трёх фестивалей: 42-го областного театрального конкурса-фестиваля «Браво!», где получила приз в номинации «Лучший спектакль в театре кукол», фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. Терра Магика» в Красноярске и международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest 2022».

Артисты получили не только призы, но и большую благодарность зрителей в Татарстане. Они отмечали не только профессиональную игру, но и интересные визуальные решения постановки. Также тагильский спектакль назвали доступным для зрителя любого возраста, в нём каждый увидит свою мораль.