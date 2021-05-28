Милые барашки и остросоциальная тема. В театре кукол Нижнего Тагила показали спектакль обладателей «Золотой Маски» из Беларуси

В Нижнетагильском театре кукол прошёл первый, предпремьерный показ спектакля «Хочу быть волком» (6+). Историю по пьесе современного швейцарского драматурга Беттины Вегенаст поставила творческая команда из Беларуси — Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян.

Фабула спектакля довольно простая: обитатели фермы празднуют смерть волка, однако выясняется, что администрация леса ищет на место зубастого хищника нового сотрудника. Взять на себя тяжёлую ношу вызывается барашек. По его собственному признанию, ему давно хотелось побыть злодеем. Его берут на работу с испытательным сроком, выдав волчью шкуру и острые зубы.

С новым амплуа главный герой справляется прекрасно: в первую же ночь он выманивает в лес своего заклятого врага барашка Рене и съедает его. С этого момента события развиваются стремительно и, к счастью, благополучно для съеденного, но ещё не переваренного Рене.

Репетиция спектакля Репетиция спектакля Репетиция спектакля

По словам главного режиссёра Брестского областного театра кукол Александра Янушкевича, это постмодернистская притча о том, как социальные роли влияют на человека. Кто-то увидит в ней поучительную историю про власть, которая способна из барашка сделать волка. А кто-то задумается о проблеме травли в коллективе.

«Заполучить эту команду постановщиков очень сложно. Ещё лет пять назад я закидывала удочку Александру: может, в Нижний Тагил? Но у него был плотный график. Три года назад мы его всё-таки заманили интересной остросоциальной темой — темой буллинга. Мы позиционируем себя как детский театр, поэтому у режиссёра была сложная задача — в нашу концепцию вплести такую непростую тему, найти ход. И этот ход найден — это театр кукол с овечками, облачками, но под этой красочной декорацией зашифрованы важные смыслы», — говорит главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова.

Интересно, что в России до недавнего времени не было качественного перевода пьесы Беттины Вегенаст. Поэтому тагильский театр кукол связался со швейцарским драматургом и получил разрешение на свой перевод текста, которым занимался артист театра Владимир Шибнев.

Премьерные показы «Хочу быть волком» (6+) состоятся 29 и 30 мая в 14:00. Билеты на премьеру ещё можно приобрести в кассе и на сайте театра кукол.