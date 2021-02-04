Режиссёр из Беларуси поставит в Нижнем Тагиле швейцарскую сюрреалистическую притчу

Команда постановщиков из Беларуси, известная смелыми и нестандартными решениями, создаст в Нижнетагильском театре кукол спектакль «Хочу быть волком» (12+) швейцарского драматурга Беттины Вегенаст. Эта пьеса впервые ставится в российском театре кукол.

Режиссёр Александр Янушкевич уже приступил к работе над спектаклем, пока дистанционно. Его спектакли — это всегда большое событие, которое никого не оставляет равнодушным, они неоднократно отмечались на фестивалях и были номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска», рассказывают в театре кукол.

В центре истории — Барашек, который устроился в Лес на должность Волка. В Службе занятости ему выдают форменное обмундирование: острые зубы, серую шубу, а ещё определяют испытательный срок. На что готов пойти Барашек, чтобы доказать профпригодность? Достаточно ли научиться громко рычать и грозно смотреть на лесных обитателей или стоит пойти на крайние меры?

По словам режиссёра Янушкевича, эта постмодернистская и немного сюрреалистическая притча предлагает детям и взрослым порассуждать о том, как социальные роли влияют на человека и трансформируют его, как выбор способен изменить жизнь.

За визуальные эффекты постановки отвечает обладатель «Золотой маски» художник Татьяна Нерсисян. Она использует разномасштабные куклы, лабиринты из травы, большой аквариум с пузырями. Также на сцене появится настоящий офис. Музыкальное оформление создаст композитор Андрей Евдокимов.

Премьера «Хочу быть волком» запланирована на июнь 2021 года.