Нижнетагильский театр кукол подготовил две новогодние программы для своих маленьких зрителей

В Нижнетагильском театре кукол с 27 октября стартовала продажа билетов на новогодние представления. В этом году кукольники подготовили для своих маленьких зрителей две новогодние программы: главную ёлку с интермедией и спектаклем, а также бэби-ёлочку для самых маленьких зрителей.

«По традиции встретим гостей праздничной ёлкой и разнообразными фотозонами. Основные события новогодней программы пройдут в зрительном зале. Сначала кукольники покажут сказочную интермедию с анимацией, играми, танцами и сюрпризами. А затем пригласят зрителей на премьеру спектаклей», — рассказывают в театре.

В эти новогодние каникулы маленькие и взрослые зрители увидят премьеру спектакля «Царевна-лягушка» (6+) известного режиссёра Людмилы Фёдоровой. Над постановкой работал художник Андрей Запорожский, который создавал эскизы для «Сказки Бабушки Зимы» (6+) и «Буратино» (6+).

Новогодняя программа пройдёт с 22 по 30 декабря и с 2 по 8 января. С расписанием представлений можно познакомиться на сайте театра кукол. Стоимость детского билета с подарком — 650 рублей, без подарка — 350 рублей. Взрослый билет обойдётся в 250 рублей.

Самых маленьких театр кукол приглашает на новогоднюю бэби-сказку «Моя первая ёлочка» (0+). Спектакль познакомит малышей с зимним праздником: они научатся наряжать ёлку, водить хороводы, играть в снежки, распаковывать подарки и познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой. В финале дети вместе с родителями и актёрами сделают из бумаги новогоднюю игрушку. Посетить бэби-ёлочку можно с 10 по 16 декабря, а также 21 декабря и с 23 по 30 декабря. Стоимость билета — 500 рублей.

Билеты на новогодние представления можно приобрести по «Пушкинской карте». Подробнее о карте и о том, кто может ею воспользоваться, читайте в нашей рубрике GUIDE PRO.