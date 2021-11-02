Нижнетагильский театр кукол открыл продажу билетов на новогодние представления

В театре кукол Нижнего Тагила сегодня, 2 ноября, стартовала продажа билетов на новогодние представления. В афише – главная ёлка с интермедией и спектаклем, а также бэби-ёлочка для самых маленьких зрителей.

«В театральном фойе гостей главной программы встретят шикарной ёлкой и красочными фотозонами. А вот праздничная интермедия, как и в прошлом году, переместится в зрительный зал. Шоу “Снежные приключения” пригласит зрителей в увлекательное путешествие с анимацией, играми, танцами и сюрпризами», — рассказывают в театре.

В эти новогодние каникулы маленькие и взрослые зрители увидят премьеру сказки «Морозко» (6+). Над ней сейчас работают режиссёры Александр и Тамара Стависские из Санкт-Петербурга. Постановщики вместе с художником Светланой Струковой запланировали спектакль со множеством кукол, декорациями-трансформерами и спецэффектами.

Новогодняя программа пройдёт с 25 по 30 декабря и со 2 по 9 января. С расписанием представлений можно познакомиться на сайте театра кукол. Стоимость детского билета с подарком – 580 рублей, без подарка – 300 рублей. Взрослый билет обойдётся в 250 руб.

Самых маленьких зрителей ждут показы новогоднего бэби-хита «Моя первая ёлочка» (0+). Спектакль познакомит малышей с зимним праздником: они научатся наряжать ёлку, водить хороводы, играть в снежки, распаковывать подарки и познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой. В финале дети вместе с родителями и актёрами сделают из бумаги новогоднюю игрушку. Посетить бэби-ёлочку можно с 4 по 30 декабря.

Билеты на новогодние представления смогут приобрести обладатели «Пушкинской карты». Подробнее о карте и о том, кто может ею воспользоваться, читайте в нашей рубрике GUIDE PRO.