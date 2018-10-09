Нижнетагильский Роспотребнадзор засудил «Новоуральский мясной двор» за некачественные колбасу и пельмени

Нижнетагильский Роспотребнадзор засудил ООО «Новоуральский мясной двор» за выпуск некачественных пельменей и колбасы. В ходе проведённой ранее проверки ведомство выяснило, что компания на протяжении всего 2017 года изготавливала и выпускала в продажу варёную колбасу «Докторскую» и «Молочную», «Сардельки говяжьи», полукопчёную колбасу «Краковскую», а также «Пельмени Сибирские» с нарушениями. Не соблюдались требования ГОСТа по составу используемого сырья, по органолептическим и физико-химическим показателям, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Специалисты Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора составили 12 протоколов в отношении виновных должностных лиц «Новоуральского мясного двора» (ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей»). Однако компания проигнорировала требования законодательства. Тогда отдел Роспотребнадзора обратился в суд и потребовал признать действия предприятия противоправными. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев доводы ведомства, вынес решение об удовлетворении иска и обязал ООО «Новоуральский мясной двор» прекратить выпускать некачественную продукцию. Организация обжаловала это решение, но проиграла и в апелляционной инстанции.