Нижнетагильский музей-заповедник отметит своё 180-летие в октябре

В 2021 году Нижнетагильскому музею-заповеднику «Горнозаводской Урал» исполняется 180 лет. В честь юбилея коллектив учреждения запланировал несколько проектов. Главным событием станет пленарное совещание с Международным Демидовским фондом, которое пройдёт 8 октября и на которое приедут представители научного сообщества из разных городов России.

«Поскольку точная дата основания в 1841 году музеума естественной истории и древностей неизвестна, мероприятия, приуроченные к этой дате, стартовали с начала года. В программе — научно-практические конференции, онлайн-семинары, выставки, выпуск трёх музейных каталогов, буклетов и путеводителей по всем объектам комплекса. 16 июня на площадке старого демидовского завода состоится концерт областной филармонии и Национального молодёжного симфонического оркестра. Музыканты исполнят оперу Вагнера», — приводит пресс-служба мэрии слова директора музея-заповедника Эльвиры Меркушевой.

В юбилейный год на сайте и в соцсетях музея в рубрике «Музейные люди» будут выходить материалы о музейных подвижниках разных периодов, сыгравших большую роль в развитии музея. Также музейщики создадут виртуальный тур по индустриальному ландшафту Горнозаводского округа Демидовых XIX века.

В музее надеются, что в этом году начнётся реализация проекта реконструкции и модернизации Демидовского заводуправления. Работы, напомним, должны были начаться ещё весной 2020 года, но из-за проблем с государственной экспертизой проект подорожал в два раза.

Музей в Нижнем Тагиле был создан в 1841 году по приказу Павла Николаевича Демидова. Сегодня музей-заповедник — крупнейшее музейное объединение на Урале, включающее в себя 12 филиалов. Ежегодно на объектах музея реализуется в среднем 92 выставочных проекта. Посещаемость составляет 120 тысяч человек в год — это треть населения Нижнего Тагила.