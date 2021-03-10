Музей-заповедник создаст виртуальный гид по старому Тагилу

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» создаст виртуальный тур по индустриальному ландшафту Горнозаводского округа Демидовых XIX века. На проект «Собирая железные караваны…», приуроченный к 300-летию Нижнего Тагила и 180-летию музея-заповедника, учреждение получило грант Министерства культуры Свердловской области.

«Проект — это своеобразное онлайн-путешествие по Нижнетагильскогому заводскому посёлку XIX столетия. Отправиться в это путешествие помогут индустриальные пейзажи, созданные художниками по заказу Демидовых. Некоторые полотна есть в экспозициях, например “Гулянье на Лисьей горе” Худоярова, а некоторые хранятся только в фондах», — рассказали «Афише МС» в музее-заповеднике.

Благодаря туру по деталям живописных произведений тагильчане смогут виртуально побывать на старом демидовском заводе, рудниках, в шахтах, на каналах и пристани. Узнать историю индустриальных объектов поможет аудиосопровождение, которое будет дополнять каждую картину.

Работа над реализацией проекта начнётся в апреле. В октябре 2021 года гид планируют запустить на сайте музея-заповедника и в сенсорном киоске в историко-краеведческом музее.