Афиша

Музей-заповедник создаст виртуальный гид по старому Тагилу

10.03.2021 16:21
Музей-заповедник создаст виртуальный гид по старому Тагилу

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» создаст виртуальный тур по индустриальному ландшафту Горнозаводского округа Демидовых XIX века. На проект «Собирая железные караваны…», приуроченный к 300-летию Нижнего Тагила и 180-летию музея-заповедника, учреждение получило грант Министерства культуры Свердловской области. 

«Проект — это своеобразное онлайн-путешествие по Нижнетагильскогому заводскому посёлку XIX столетия. Отправиться в это путешествие помогут индустриальные пейзажи, созданные художниками по заказу Демидовых. Некоторые полотна есть в экспозициях, например “Гулянье на Лисьей горе” Худоярова, а некоторые хранятся только в фондах», — рассказали «Афише МС» в музее-заповеднике. 

Благодаря туру по деталям живописных произведений тагильчане смогут виртуально побывать на старом демидовском заводе, рудниках, в шахтах, на каналах и пристани. Узнать историю индустриальных объектов поможет аудиосопровождение, которое будет дополнять каждую картину.

Работа над реализацией проекта начнётся в апреле. В октябре 2021 года гид планируют запустить на сайте музея-заповедника и в сенсорном киоске в историко-краеведческом музее.

Фото: 
предоставлено отделом по связям с общественностью Нижнетагильского музея-заповедника / репродукция картины «Тагил зимой» П. П. Веденского
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