Нижнетагильский музей искусств подготовил праздничную программу ко Дню матери

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила 29 ноября состоится «Праздник мамы» (6+). С 13:00 в двух зданиях музея гостей ждут мастер-классы, детские квесты и лекции. Событие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Праздник начнётся с детской экскурсии-квеста по женским портретам зала русского искусства. Вы познакомитесь с героинями картин известных русских художников: Григория Мясоедова, Ивана Крамского, Зинаиды Серебряковой. Участников квеста, набравших наибольшее количество баллов, ждут подарки.

Параллельно с квестом пройдёт лекция «Секреты фарфора XIX века из коллекции НТМИИ». Она будет интересна маленьким гостям и мамам, для которых кухня — это целая Вселенная.

С 13:40 стартуют мастер-классы по изготовлению броши из фетра и лепке чашек из самозатвердевающей глины.

В музее просят записываться на праздник заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или отправить сообщение в его официальный паблик.