Нижнетагильский мастер создал авторский камень для мамы Илона Маска (ВИДЕО)

Нижнетагильский мастер Алексей Кузнецов создал авторский камень в виде резного глаза из голубого кварца для серебряного кольца по заказу ювелирного дома Maximilian Silver Label, который на фотосессии журнала Elle Slovenija подарил украшение Мэй Маск — маме американского миллиардера Илона Маска.

По словам владельца российского ювелирного бренда Maximilian Silver Label Дениса Арциновича, их компания, а также компания MaximiliaN London, которая принадлежит его старшему брату Максиму, предоставили украшения на фотосессию в Милане для 75-летней модели Мэй Маск. Ей очень понравилась одна работа, которую ювелиры решили подарить маме самого богатого человека в мире. Теперь на обложке февральского номера журнала Elle Slovenija Мэй Маск демонстрирует серебряное кольцо с резным глазом из голубого лабораторно выращенного кварца стоимостью 67 тысяч рублей из коллекции «С широко закрытыми глазами» — совместной работы московского ювелирного бренда и тагильского мастера-камнереза Алексея Кузнецова.

Денис Арцинович познакомился с мастером камнерезного искусства из Нижнего Тагила Алексеем Кузнецовым 6 лет назад через Instagram*. В 2020 году, в период пандемии, Денис предложил художнику создать дизайн голубого кварца под заказ для новой коллекции. Совместная работа стала успешной, поэтому бренд Maximilian Silver Label планирует и дальше сотрудничать с Алексеем.

«Вместе мы запустили эту работу и будем продолжать сотрудничать! Алексей — очень талантливый художник, у него очень хороший вкус, сильно развито эстетическое чувство, и сразу чувствуется, насколько богатый внутренний мир у человека. Мы с братом являемся коллекционерами камнерезного искусства, и у нас собраны три авторские работы Алексея Кузнецова», — рассказывает АН «Между строк» Денис Арцинович.

Алексей Кузнецов на награждении за 2-е место в номинации «Камнерезное искусство, твёрдый камень»

В 2022 году московский ювелир, коллекционер и предприниматель Денис Арцинович подарил три серебряных кольца с кварцем Музею истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. С экспонатами можно ознакомиться в рабочие дни музея.

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