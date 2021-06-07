Нижнетагильский «Маленький театр» попал в шорт-лист фестиваля современного театра «Кислород»

«Маленький театр» из Нижнего Тагила отправится на VI Международный фестиваль современного театра «Наш кислород» (16+), который стартует в Белгороде с 16 июля. На нём тагильские артисты покажут спектакль «То, кого вам приходится сильно любить».

Фестиваль пройдёт на сцене Белгородского государственного центра народного творчества и продлится до 18 июля. В конкурсе примут участие 16 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Тагила и других городов.

«Мы очень рады, что попали в шорт-лист, что нас пригласили на фестиваль. Всё-таки это международный фестиваль. В спектакле затронута острая, тонкая тема. И очень здорово, что поездка состоится. При благотворительной поддержке фонда ЕВРАЗ у нас есть возможность говорить не только с тагильским зрителем, у нас есть возможность представить наш город», — прокомментировала АН «Между строк» актриса театра Анна Каратаева.

Фестиваль «Наш кислород» был организован независимым молодёжным театром «Новая сцена — 2». Обязательным условием для участия являлось то, что спектакль должен быть поставлен по пьесе, которая написана не ранее 1970 года.