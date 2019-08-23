«Нижнетагильский холодильник» ищет нового эффективного менеджера

Учредитель ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых ищет для своего предприятия нового директора. Об этом АН «Между строк» рассказал сам бизнесмен. По словам Малых, предыдущий руководитель компании Андрей Перетягин, проработавший на должности директора более 10 лет, не справился с поставленными перед ним задачами и в начале августа покинул предприятие.

«Пока официально компанией руковожу я, — пояснил Вячеслав Малых. — Работы много, поэтому нужно искать молодого и эффективного менеджера».

Также Малых отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о выходе продукции «Нижнетагильского холодильника» на международный рынок.