Нижнетагильский драмтеатр отменил спектакль «Тартюф» 28 марта

Руководство Нижнетагильского драматического театра приняло решение отменить показ комедии «Тартюф» в среду, 28 марта, в связи с объявленным в России национальным трауром, рассказала АН «Между строк» руководитель отдела развития театра Елена Боярская. Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре погибли минимум 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

«Нижнетагильский драматический театр принял решение отменить спектакль «Тартюф», который должен был состояться 28 марта. Билеты, купленные в кассе театра, можно вернуть в кассу», — заявила Боярская.

Кассы театра работают по графику с 11 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 часов. Телефон для справок: 41-21-78. Информацию о том, как вернуть деньги за билеты, приобретённые онлайн, можно получить по телефону 8-800-550-78-18.

25 марта в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство из них находились в кинотеатре и задохнулись от дыма. По какой-то причине двери зала оказались после начала сеанса запертыми, персонал на помощь умирающим женщинам и детям не пришёл. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время будет решён вопрос об аресте подозреваемых.

Спустя два дня после трагедии президент Владимир Путин посетил Кузбасс и пообещал наказать всех виновных в гибели людей. Завтра, 28 марта, в России объявлен национальный траур. Ещё до решения президента траур объявили несколько областей, а также Екатеринбург. Во многих городах жители собираются на акции памяти, несут цветы и игрушки к мемориалам. В Нижнем Тагиле начали отменять культурные и развлекательные мероприятия.

В Театральном сквере у скульптуры «Семья» жители города организовали народный мемориал, туда в память о погибших кемеровчанах несут цветы и игрушки.