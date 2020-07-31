Нижнетагильский цирк принял участие во всероссийском флешмобе ко дню рождения «солнечного клоуна» Олега Попова

31 июля исполняется 90 лет со дня рождения «солнечного клоуна» Олега Попова. В памятную для всех артистов цирка дату Росгосцирк запустил акцию «Лучик солнца». По всей стране акробаты, дрессировщики и гимнасты с помощью видео передают от цирка к цирку луч, повторяя идею набравшего во время карантина флешмоба с передачей предметов из кадра в кадр. Акция стартует в день рождения Олега Попова в 12 часов по московскому времени из Самарского цирка, который носит имя народного артиста. Далее луч пробежится по всем регионам, побывав и в Нижнем Тагиле. О том, как проходила подготовка к эстафете, что символизирует луч и какое участие в акции приняли животные, журналисту АН «Между строк» рассказали в Нижнетагильском цирке.

Над созданием необычного ролика работали администрация Нижнетагильского цирка и артисты цирка Филатовых, задержавшиеся в Нижнем Тагиле из-за карантина. Начинается видео с акробатических номеров. Гимнасты передают друг другу солнечный лучик, выполняя сложные трюки. Затем луч попадает к животным, и, как рассказывает артист и оператор Сергей Золотухин, это была самая сложная часть съёмок.

«Я съёмками занимаюсь недавно, так как моя основная профессия — артист. Если снимаешь человека, ты можешь его обойти, сделать несколько дублей, снять с другого ракурса, но с животным так не получается. Пеликан бежит, ты в это время рукой чуть-чуть повёл — он пугается и убегает в другую сторону, или медведь идёт с дрессировщиком, и тут он увидел тебя с камерой и уже идёт на тебя. В такие моменты становится немного страшно», — рассказывает воздушный гимнаст и акробат Сергей Золотухин.

Все номера в ролике и сценарий рождались на ходу, говорят артисты. Так появилась сцена, в которой пять больших лучей в какой-то момент превратились во множество маленьких и разлетелись по всему манежу цирка. В итоге это стало изюминкой ролика.

«У нас лучик — это свет в будущее, которое хочется забрать себе, чтобы это было моё. Но потом понимаешь, что нужно делиться со всеми, поэтому этот лучик в итоге мы отдаём всем», — рассказал клоун Юрик.