Нижнетагильская природоохранная прокуратура через суд запретила дайверам пользоваться карьером «Лазурный»

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Погружение» по соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки установлено, что между юрлицом и Департаментом лесного хозяйства Свердловской области заключён договор аренды участка Нижнетагильского лесничества около карьера «Лазурный» возле Новоасбеста. При этом ООО «Погружение» незаконно использует водный объект для размещения в нём сооружений (понтонов), изъятия водных ресурсов в отсутствие договора водопользования.

«При осмотре территории лесного участка, прилегающей к водному объекту, выявлены источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух (газовые котлы, бытовые дровяные печи), информация о которых в нарушение требований закона в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не включена. Доступ граждан к поверхностному водному объекту в нарушение требований Водного кодекса РФ ООО “Погружение” незаконно ограничен путём установки на спуске к карьеру ограждения — металлических ворот с навесным замком», — говорится в деле.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «Погружение» представление с требованием об устранении выявленных нарушений, но предприниматель его проигнорировал. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Пригородный районный суд заявленные исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу.