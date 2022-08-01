Нижнетагильская филармония готовит фестиваль духовых оркестров, музыкальные променады и концерты-флешмобы к 300-летию города 

Филармония Нижнего Тагила готовит серию праздничных концертов к 300-летнему юбилею города. Начнётся филармонический марафон 11 августа с концерта Уральского молодёжного симфонического оркестра из Екатеринбурга, а завершится концертом белорусского джаз-бэнда Jazz City Band 16 августа.

Как рассказали «Афише МС» в Нижнетагильской филармонии, Уральский молодёжный симфонический оркестр исполнит популярную классику и музыку из известных кинофильмов. В этом году молодому коллективу исполняется 15 лет, он родился как высшая школа оркестрового мастерства для Уральского филармонического оркестра. Молодёжный оркестр является базовым коллективом для Международного молодёжного «Чайковский-оркестра», который уже дважды с успехом гастролировал в Нижнетагильской филармонии. Концерт состоится в большом зале филармонии 11 августа в 18:30 (12+), билеты от 300 рублей.

12 и 13 августа в 22:00 оркестр тагильской филармонии «Демидов-камерата» примет участие в 3D-мэппинг-шоу, которое будет проецироваться на здание драматического театра (6+).

13 августа с 12:00 до 14:00 музыканты готовят для тагильчан и гостей города филармонический флэшмоб (6+). Оркестры «Тагильские гармоники» и «Тагил-бэнд» в Комсомольском и Пионерском скверах будут играть спонтанные концерты-сюрпризы.

13 августа коллективы филармонии можно будет услышать на праздничной программе в парке им. А. П. Бондина (0+) и на главной сцене за КДК «Современник» (0+).

13 августа в 17:15 на набережной Тагильского пруда пройдёт музыкальный променад (6+). От цирка до отеля Demidov Plaza можно будет прогуляться в компании Нижегородского губернского оркестра, белорусской команды Jazz City Band и оркестра «Тагил-бэнд».

На 15:00 14 августа запланирован Фестиваль духовых оркестров на набережной «Тагильская лагуна» (0+). В этом году на большом музыкальном празднике выступят духовой оркестр имени М. Борисова Центра культуры и досуга имени Горького Асбеста с 114-летней историей, Нижегородский губернский оркестр, духовой оркестр Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска, Jazz City Band из белорусского Могилёва, екатеринбургский «Уралбэнд» и тагильский эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд».

15 августа в 18:30 концертом Нижегородского губернского оркестра в большом зале Нижнетагильской филармонии (12+). Коллектив входит в число наиболее авторитетных духовых оркестров России, он с успехом представлял нашу страну на Международных фестивалях в Европе, Азии и Африке. Несомненным украшением каждого концерта нижегородцев является выступление шоу-балета. Билеты на концерт (от 300 рублей) можно приобрести в кассах филармонии или на сайте.

Завершится юбилейный музыкальный марафон концертом Jazz City Band в филармонии 16 августа в 18:30 (12+). Белорусская джаз-банда играет в оригинальных аранжировках хиты рок- и поп-музыки. В репертуаре — оригинальные, стильные аранжировки самых популярных песен Стиви Уандера, Михаила Боярского, Клавы Коки, групп «Кино», «Леприконсы», «Ленинград», «Ляписа Трубецкого», БИ-2, Måneskin.