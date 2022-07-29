В Нижнем Тагиле на здании драматического театра покажут 13-минутный видеоарт под аккомпанемент симфонического оркестра

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила на здании драматического театра покажут 3D-mapping-шоу. Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на начальника управления культуры мэрии Светлану Юрчишину, над 13-минутным видеоартом работает режиссёр Егор Каиль, который на протяжении многих лет курировал подобные программы в Санкт-Петербурге и Москве.

В этот раз режиссёру предстоит объединить сразу несколько видов искусств — помимо видеопроекции, в шоу будут задействованы актёры Нижнетагильского драмтеатра, циркового коллектива «Аншлаг» и музыканты оркестра «Демидов камерата». Видео будет посвящено истории Нижнего Тагила.

В ближайшее время пройдут первые репетиции 3D-шоу, однако организаторы рекомендуют тагильчанам дождаться торжества и посмотреть итоговый вариант работы команды. Для масштабного 3D-шоу, в котором трёхмерная картинка будет проецироваться на здание драматического театра, установят более 30 проекторов.

Уникальное шоу можно будет посмотреть 12 и 13 августа с 22:00 до 00:00. Сеансы пройдут по два раза в час, между ними будут 15-минутные паузы.