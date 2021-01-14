Нижнему Тагилу купят «ретротрамвай» от УВЗ для экскурсий по городу

Нижний Тагил может получить для экскурсий «ретротрамвай», созданный по образцам вагонов начала XX века. Об этом заявил сегодня директор «Уралтрансмаша» (входит в УВЗ госкорпорации «Ростех») Дмитрий Семизоров. Первый такой трамвай уже в ближайшее время появится на улицах Екатеринбурга.

«На сегодняшний день правительство Свердловской области покупает два таких трамвая. Такая договорённость уже достигнута. Один из таких вагонов будет ходить по Екатеринбургу, второй планируют отправить в Нижний Тагил. Мы также получаем письма от муниципалитетов других городов с предложением на поставку таких трамваев», — рассказал Симизоров порталу E1.ru.

По информации пресс-службы предприятия, «ретровагон» «Уралтрансмаша» является синтезом дизайнерских тенденций ХХ века, воплощённых в новой форме. По мнению изготовителя, этот образец может стать символом города, создать туристическую привлекательность, объединить историю и современность.

Трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 м, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек. Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. Стоить такой трамвай будет на 15–20% дороже своего современного аналога. Это объясняется тем, что при изготовлении трамвая используются более дорогие материалы, например дерево и натуральная кожа.