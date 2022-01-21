​​​​​​​«Никто нас не запугивает». Сотрудники ГДДЮТ написали письмо в поддержку своего директора Оксаны Михневич

Сегодня в редакцию АН «Между строк» поступило письмо с просьбой опровергнуть материал об ужасных условиях труда сотрудников ремонтируемого Городского дворца детского и юношеского творчества. В обращении, подписанном 40 работниками ГДДЮТ, отмечается, что директор дворца Оксана Михневич не запугивала коллектив увольнением и другими санкциями.

«Во дворце полным ходом идёт ремонт, что нас всех очень радует. До сих пор у нас были кабинеты, в которых мы могли работать. Оксана Васильевна всегда с нами, а не “наездами”. Никто нас не запугивает и увольнением нам не угрожает. Мы все понимаем, что эти трудности надо преодолеть ради обновления дворца. Не хотелось бы, чтобы какие-то сплетни пачкали его светлое имя!» — говорится письме.



Письмо коллектива ГДДЮТ



Напомним, в редакцию АН «Между строк» позвонила женщина, которая представилась мамой воспитанника ГДДЮТ и племянницей одной из сотрудниц. Она рассказала, что работники дворца вынуждены во время капремонта здания работать в невыносимых условиях. Женщина уточнила, что температура воздуха в помещении составляет не более 8 градусов, повсюду пыль и шум. По словам звонившей, сотрудники боятся жаловаться на такие условия вышестоящему руководству.

Телефонный разговор журналиста АН «Между строк» с «родственницей» сотрудника ГДДЮТ

Директор дворца Оксана Михневич признала в разговоре с журналистом, что часть сотрудников продолжает работать в ремонтируемом здании. По её словам, в ближайшее время коллектив переедет в детский дом на Красногвардейской. При этом Михневич отрицает, что угрожала недовольным подчинённым увольнением и другими санкциями.

«Тётушка» Марина (имя изменено. — Прим. ред.), о которой нам рассказала по телефону читательница, заявила АН «Между строк», что у неё нет племянницы с таким именем. Более того, Марина утверждает, что коллектив любит и ценит своего руководителя.

«Никто у нас, я бы так сказала, сильно не ропщет. Мы принимаем эту ситуацию, потому что понимаем, что дворец ремонтируется. Мы очень ждали этого ремонта и, естественно, стойко его переносим. А особенно нас всех зацепило то, что было сказано про Оксану Васильевну [Михневич]. Она вообще во дворце живёт. Она уже несколько лет в отпуск-то не ходила. Никто нас, конечно же, не запугивал, никто нам не грозил никаким увольнением», — выразила мнение коллектива Марина.

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