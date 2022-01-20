Холодно, шумно, грязно. Сотрудники ГДДЮТ, которые продолжают работать в здании во время ремонта, жалуются на невыносимые условия труда 

Сотрудники Городского дворца детского и юношеского творчества вынуждены во время капремонта здания работать в невыносимых условиях. Об этом АН «Между строк» рассказала мама одного из воспитанников ГДДЮТ Елена (имя изменено. — Прим. ред). По словам женщины, педагоги допобразования были распределены по школам, но 70 методистов и организаторов дворца продолжают трудиться в своих кабинетах.

«Там, во-первых, не больше восьми градусов, работает отбойник с утра до ночи. Там грязь, пыль стоит клубами — вообще нечем дышать, там хуже, чем в самом грязном цехе УВЗ. Недавно крышу разобрали, и сейчас вода стекает по стенам. Людей запугали, кто расскажет об этом — уволят. Заявления в вышестоящие органы никто из них писать не будет», — рассказала Елена.

Елена утверждает, что директор дворца Оксана Михневич запугала всех сотрудников. Тем, кто расскажет о ситуации СМИ или обратится в вышестоящие инстанции, она пригрозила увольнением. При этом женщина уточняет, что популярный сегодня вариант удалёнки сотрудникам никто не предложил, а сама руководитель учреждения бывает на рабочем месте наездами.

Директор ГДДЮТ Оксана Михневич рассказала, что все сотрудники переезжают из дворца в детский дом-школу на улице Красногвардейской, 55. В данный момент там проводят интернет.

«Вот если интернет сегодня-завтра сделают, то с понедельника мы переезжаем. Глава города договорился с министром соцполитики. Нам всем там холодно, потому что делают всю систему отопления, на день отключают холодную воду. Мы мешаем работам, понимаете? Неужели я о ком-то не подумала? Я ведь так же, как они, сижу, вместе с ними. Сейчас уже стало невыносимо, пошла к Нине Васильевне [Макаренко], директору детского дома, договорилась. Попросила главу. Глава переговорил с министром. Уже с понедельника занимаемся интернетом. Без интернета мы не можем работать», — прокомментировала ситуацию Оксана Михневич.

Михневич утверждает, что до последнего терпела все неудобства на работе ради сотрудников и для того, чтобы контролировать ремонт.