Николай Коляда разрешил посещать свой театр без справки о вакцинации

Уральский драматург и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда на своей странице в Facebook призвал посещать «Коляда-театр» без справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

«Сообщаю нашим зрителям, зрителям "Коляда-Театра": вход в театр, как обычно. Пользуйтесь масками, плохо себя чувствуете — сидите дома. Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть», — написал Николай Коляда.

Также в своём посте драматург раскритиковал систему QR-кодов, которая начнёт работать в Свердловской области с 8 ноября на концертных площадках, в кинотеатрах и домах культуры. По мнению Коляды, QR-коды нужно вводить не только для посещения театров, но и на входе в метро, торговые центры и так далее. А мера по ограничению посещения театров лишь убьёт и без того пострадавший от пандемии бизнес.

Напомним, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении обязательной вакцинации. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о создании зон, свободных от коронавируса.