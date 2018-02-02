Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строго режима, пишет «Дождь». Также экс-губернатор должен выплатить штраф в размере 48,2 млн рублей.

Ранее судья Татьяна Васюченко признала его виновным в получении взяток от руководства Нововятского лыжного комбината за покровительство предприятию. Оглашение приговора продолжалось несколько часов. Судья Васюченко и публика всё это время простояли в зале суда, Белых судья разрешила слушать решение сидя.

В суд бывший губернатор приехал в сопровождении медиков, которые наблюдали за его состоянием и измеряли давление в перерывах. Почти все последние заседания суда проходили в здании СИЗО «Матросская тишина». По состоянию здоровья Белых поместили в медицинский блок и запретили на некоторое время конвоировать в суд.

В приговоре судья фактически повторила фабулу следствия: Белых в несколько траншей получил сначала от Артура Ларицкого, а потом от немецкого бизнесмена Юрия Судхаймера 600 тысяч евро. При передаче последней части взятки 24 июня 2016 года в бизнес центре «Лотто Плаза» в Москве он был задержан сотрудниками ФСБ. Сам Белых вину в суде не признавал и утверждал, что не знал, что в пакете, который ему передал Судхаймер, были 150 тысяч евро. Экс-губернатор утверждал, что бизнесмен вручал ему подарок на прошедший день рождения с бутылкой вина. И даже фраза Судхаймера «прости, что мелкими», не вызвала у него подозрений.

«Я думал, он говорит о сигарах. Подарок на день рождения в пакете. У нас же не принято сразу разворачивать и смотреть, что там», — объяснял во время прений сторон Белых.

Однако эти показания судья посчитала лишь версией защиты. В основу обвинительного приговора суд положил и первые показания Белых, в которых он рассказывал, что действительно вёл разговоры с Судхаймером о деньгах, но имел в виду не евро, а рубли, и эти деньги должны были пойти на реставрацию фасадов домов и памятников.