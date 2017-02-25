«Ни одного животного на улице быть не должно». Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимой мерой усыплять бездомных собак, которых не забирают из приютов для животных. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя недавние случаи нападения на людей бездомных собак. Бывший главный санитарный врач страны назвал усыпление вынужденной, но необходимой мерой.

«Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями», – пояснил он.

По словам Онищенко, бродячие собаки являются не только угрозой для жизни людей, но и переносят опасные инфекции.

«Собака – это хищное животное, что у неё на уме, мы не знаем. Плюс они ещё источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Якутске бойцовская собака насмерть загрызла ребёнка. Следователями установлено, что ребёнок находился в детской коляске без присмотра взрослых на террасе частного жилого дома, а пёс был выпущен из вольера на прогулку по двору. Собака была усыплена сотрудниками службы по отлову безнадзорных животных.

Другой случай произошёл 19 февраля в Махачкале: у многоквартирного дома было обнаружено тело девочки со следами, предположительно, укусов собак. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По информации «Новой газеты», после этого в социальных сетях стали появляться группы с призывами убивать собак в Махачкале. Издание отмечает, что за неделю количество убитых собак в Дагестане исчисляется тысячами.

Агентство новостей «Между строк»