Независимый «Маленький театр» готовится к новому сезону

«Маленький театр» в Доме художника Нижнего Тагила откроется для зрителей 20 сентября спектаклем «С широко закрытыми глазами». 25 и 26 сентября тагильчане смогут посмотреть постановку об онкобольных героинях «Жить!», созданную на средства гранта конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей».

А 9 сентября в Доме художника пройдут инклюзивные мастер-классы для особенных детей. Обучающая программа проводится в рамках социального проекта Школы мастерства «От модерна к русскому авангарду», реализуемого некоммерческой организацией «Благое дело» при поддержке Фонда президентских грантов.

В 11:00 состоится мастер-класс «Танцевальная импровизация» от руководителя студии инклюзивного танца «Виват», члена всемирной ассоциации инклюзивного танца WIDA Елены Гнусаревой. В 12:10 пройдёт мастер-класс «Социальное взаимодействие через музыку, игры, круговые танцы», в 14:40 — занятие по социальной живописи. Количество участников ограничено, узнать подробности можно по телефону: 8 (952) 143-52-70.

Напомним, что на следующей неделе откроются драматический и кукольные театры. Новый Молодёжный театр на Вагонке встретит зрителей 19 сентября премьерой «Маленький принц». 9 сентября к работе вернутся и городские кинотеатры.