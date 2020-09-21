Независимая экспертиза указала на насильственный характер травм Тесака

Адвокат семьи погибшего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик заявил, что, по данным независимой экспертизы, травмы на теле Марцинкевича указывают на то, что они нанесены не им самим, пишет ТАСС.

В то же время, по словам Михальчика, экспертиза сделана на основе фотографий тела, так как тело Марцинкевича не показали ни адвокату, ни отцу погибшего, а также не ознакомили с результатами экспертизы, проведённой следствием.

«Её исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то ещё», — сказал Михальчик.

По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребёнка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь. При этом Михальчик отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие.

«Во вторник в Челябинскую область отправится отец Максима за его телом. После доставки тела в Москву для похорон мы должны ознакомиться с экспертизой следствия. Если её результаты нас не устроят, то мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе и о приобщении нашего независимого исследования», — подчеркнул адвокат.

Напомним, Максима Марцинкевича обнаружили мёртвым со следами асфиксии и резаными ранами шеи в камере СИЗО № 3 Челябинска. Он отбывал срок по делу о возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве за операцию «Оккупай-наркофиляй» и написанную в тюрьме книгу. Марцинкевич должен был выйти на свободу в мае 2021 года.

После смерти Марцинкевича его родные обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело об убийстве. Между тем, по данным собеседника Znak.com в силовых структурах, следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») по факту смерти Марцинкевича. Официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков пояснил, что по факту смерти проводится доследственная проверка.