Невостребованные вклады россиян предложили передавать в бюджет

Депутаты Госдумы изучают возможность передачи банками в бюджет невостребованных вкладов, рассказал РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Застрявшие на счетах «спящих» клиентов средства составляют миллиарды рублей.

По словам Аксакова, также рассматривается возможность передачи в бюджет средств «номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют..., не получают дивиденды». По мнению парламентария, изучаемые предложения направлены на то, чтобы определиться с «этими ресурсами».

Как отметил депутат, при этом остаётся несколько вопросов, которые необходимо обсудить. Например, стоит ли создавать специальный фонд для аккумулирования этих средств. Перед тем как принять решение, «что с этим делать», может потребоваться «аккумуляция всего этого на счетах», добавил он.

Аксаков рассказал, что уже сейчас есть «оформленные и просчитанные» предложения. В 2019 году депутаты займутся рассмотрением соответствующего предложения, сейчас же парламентариям необходимо завершить всё, что «накопилось».