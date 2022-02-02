«Нет никаких нормативных документов». В полиции и мэрии Нижнего Тагила прокомментировали появление в городе медвытрезвителей 

В мэрии Нижнего Тагила пока не обсуждали возможность размещения на территории города медицинских вытрезвителей. Об этом АН «Между строк» заявили в пресс-службе муниципалитета. В полиции также отметили, что не готовы комментировать нововведения.

«На данный момент никакой информации по этому поводу нет», - сообщили в администрации города.

«Пока у нас нет никаких нормативных документов поэтому нечего комментировать», - пояснили в пресс–группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в понедельник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, анонсировал появление в Нижнем Тагиле и других крупных городах региона медвытрезвителей. По мнению областных властей, создание такой системы позволит снизить нагрузку на больницы. Деятельность вытрезвителей станет зоной ответственности местных властей, полиции и медицинских организаций.

Отметим, до закрытия системы медвытрезвителей в Нижнем Тагиле было три специальных учреждения. В Ленинском районе он располагался по адресу улица Островского, 1а. В Дзержинском районе на Ильича, 37а. Ещё один медвытрезвитель относился к линейному отделу полиции и располагался между ж/д вокзалом и автовокзалом.