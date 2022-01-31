В Нижнем Тагиле появятся медвытрезвители

В Нижнем Тагиле снова отроются вытрезвители. Система медицинских вытрезвителей будет воссоздана в рамках реализации нового законопроекта в крупных городах Свердловской области. Об этом сообщил сегодня, 31 января, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

«Через муниципалитеты начнём в этом году создание таких учреждений. Думаю, они появятся уже в этом году», — отметил Креков.

Как считает заместитель губернатора, создание такой системы позволит снизить нагрузку на больницы Свердловской области. Медвытрезвители упразднили в 2011 году, и, по мнению депутатов Госдумы, это негативно сказалось на общей криминогенной ситуации.

Деятельность вытрезвителей станет зоной ответственности местных властей, полиции и медицинских организаций. В первую очередь вытрезвители появятся в крупных городах Свердловской области, где есть вокзалы.

Напомним, в декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжёлого алкогольного или наркотического опьянения. Он вступил в силу 1 января 2021 года и наделил субъекты РФ и муниципальные образования правом на создание таких учреждений.