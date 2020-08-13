Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 млн рублей — вдвое больше, чем у отца

Губернатор Рязанской области Николай Любимов задекларировал доход в 4,3 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

На него не записано никакой недвижимости или машины. Вместе с супругой и дочерью Любимов пользуется квартирой площадью 205,1 кв. метра, его жена владеет квартирой в 92 кв. метра и долей в квартире в 70,6 кв. метра, а также Audi Q7. В 2019 году она заработала 1,8 миллиона рублей.

Больше всего в семье заработала их несовершеннолетняя дочь — 10 миллионов рублей. Помимо семейной квартиры, в её пользовании находятся ещё две квартиры площадью 92 и 127 кв. метров, кладовка 2,2 метра и машиноместо. Автомобиля у девушки нет. В 2018 году девушка, согласно декларации, заработала 8 миллионов рублей.

В декларации сказано, что квартиру площадью 127,7 кв. м., кладовую и машиноместо семья приобрела на деньги, полученные от продажи недвижимости и накоплений Николая Любимова за 2018 год. Пресс-секретарь главы Рязанской области Денис Арапов сказал изданию «Подъём», что дочке Любимова 14 лет. По его словам, такой большой доход несовершеннолетней дочери губернатора связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на подростка.

Любимов стал губернатором Рязанской области в 2017 году.