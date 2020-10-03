Несколько игроков калининградского ВК «Локомотив» заболели COVID-19. Матч с «Уралочкой-НТМК» отменён

Сегодня, 3 октября, в Калининграде должна была состояться игра 4-го тура женской Суперлиги между местным «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Но из-за выявленной у части игроков калининградской команды коронавирусной инфекции было принято решение матч перенести на неопределённый срок.

«Дорогие болельщики! Увы, у некоторых игроков “Локомотива” выявлен COVID-19. Перед матчами по установленным правилам вся команда и тренерский штаб сдают ПЦР-тесты. И на этот раз несколько из них оказались положительными. Болезнь проходит бессимптомно, однако вся команда вынуждена уйти на карантин. В связи с этим домашняя игра с “Уралочкой-НТМК” 3 октября отменена. Решение о том, когда состоится матч, будет принято позже, о чём мы вам сразу же сообщим», — сообщается в официальной группе «Локомотива».

Пресс-служба свердловской команды сообщает, что «Уралочка-НТМК» узнала об отмене игры, уже прибыв в Калининград. По регламенту чемпионата 10 игроков могут быть в заявке на матче в такой ситуации, могут быть также заявлены игроки из молодёжного состава, как, например, проходила часть туров в российском футболе. Но, несмотря на невозможность выйти на площадку, техническое поражение калининградской команде засчитано не было. Исполком Всероссийской федерации волейбола постановил перенести игру между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК».

«Что интересно, ранее при схожих условиях белорусской “Минчанке” было засчитано техническое поражение за неявку на гостевой матч чемпионата России с петербургской “Ленинградкой”. “Минчанка” не смогла прибыть на игру из-за карантина, у одной волейболистки белорусской команды был обнаружен коронавирус. В данный момент в “Минчанке” нет заражённых, но команда по-прежнему находится на двухнедельном карантине и не может продолжать участие в чемпионате», — говорят в свердловском клубе.

Точная дата и условия матча между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» будут утверждены ВФВ 6 октября.