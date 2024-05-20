Неравнодушные тагильчане помогли полиции установить личность подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки

Сотрудниками уголовного розыска Нижнего Тагила по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний мужчина, проживающий на Тагилстрое. Узнали злоумышленника местные жители, которые и сообщили об этом в органы правопорядка.

Напомним, в конце прошлой недели полиция через СМИ обратилась к тагильчанам с просьбой опознать мужчину, который рассчитывался банковской картой 71-летней пенсионерки, проживающей на улице Циолковского, в торговых точках города.

В настоящее время следственным подразделением расследуется уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту кражи денежных средств с банковской карты. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.