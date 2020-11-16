Непрофильных врачей из Нижнего Тагила за 36 часов переучат и отправят работать с ковидными пациентами

Министр здравоохранения Свердловской области подписал приказ, в котором требует направить врачей разных специализаций на работу с пациентами, больными коронавирусом. Всего из региона будет направлено 34 врача, в их числе — работники городской больницы № 4 Нижнего Тагила, Демидовской горбольницы и тагильского онкологического диспансера, пишет Znak.com.

Согласно приказу, медработников со средним специальным образованием переучат за 36 часов, а после под контролем анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов направят работать с пациентами с коронавирусом.

Помимо тагильских учреждений, на работу с ковидными пациентами будут направлены врачи из Свердловского областного центра по профилактике СПИД, Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, Кировградской городской больницы, Невьянской городской больницы, Свердловской областной клинической больницы № 1, Центральной городской больницы № 24, Областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы.