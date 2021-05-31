Непогода задержится в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели

Дожди со шквалистым ветром обещают жителям Нижнего Тагила синоптики Уральского гидрометцентра. Сегодня, 31 мая, местами в Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер до 25–28 м/с. Днём воздух прогреется до +15 градусов, ночью — до +3.

1 и 2 июня потеплеет до +17...+22 градусов. По ночам будет прохладно: +2...+4 градуса. Сохранится вероятность дождей.

3 июня в Нижнем Тагиле будет пасмурно, возможен дождь. Днём столбики термометров покажут +17 градусов, ночью — +2.

С 4 июня погода начнёт налаживаться. Днём в пятницу будет +19 и переменная облачность. В субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, синоптики обещают до +25 градусов.