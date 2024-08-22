Неопознанный самолёт над Нижним Тагилом оказался бортом Минобороны РФ

Неопознанный самолёт, несколько дней круживший над Нижним Тагилом, оказался Ан-30 Минобороны РФ, который вылетел из аэропорта Кольцово и проводил аэрофотосъёмку, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, накануне Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с полётом неизвестного самолёта над Нижним Тагилом, о котором сообщили СМИ. По словам очевидцев, загадочный самолёт несколько дней подряд пролетал над «Уралвагонзаводом», делая не менее пяти кругов. Но никто из местных служб не смог его опознать. Жители города предположили, что самолёт может быть туристическим, так как в Нижнем Тагиле работает компания, предлагающая развлекательные полёты. Однако, как сообщает E1, в самой компании не взяли трубку, а бот фирмы на сайте лишь ответил, что данная услуга на текущий момент не оказывается.

Администрации Нижнего Тагила, «Уралвагонзавода», аэропорта Кольцово и пресс-служба Центрального военного округа не имели информации об этом самолёте.

На момент публикации получить оперативный комментарий от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры АН «Между строк» не удалось.