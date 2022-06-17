«Нелюбовь тагильчан к Пинаеву — заслуга его пресс-службы». Журналисты Нижнего Тагила пожаловались на закрытость чиновников для прессы 

Журналисты независимых изданий Нижнего Тагила возмутились избирательным отношением пресс-службы администрации к городским СМИ. Своё недовольство работой «рупора мэрии» в общем чате пресс-службы и представителей средств массовой информации в WhatsApp* накануне выразил главный редактор информагентства «Все новости» Владимир Вахрутдинов. К нему присоединились редакторы АН «Между строк», а позже и другие журналисты. Данное сообщение в закрытом чате стало поводом для обращения к главе города Владиславу Пинаеву и начальнику отдела по связям со СМИ мэрии Алле Жернаковой о пересмотре существующих форматов взаимодействия чиновников и журналистов. Эту публикацию мы просим считать открытым обращением к городским властям.

Как пояснил Владимир Вахрутдинов, поводом для его эмоционального сообщения стало то, что пресс-служба в очередной раз не пригласила независимые СМИ на вчерашнее совещание в мэрии по поводу контроля за конными аттракционами в парках и скверах. На него позвали только муниципальные СМИ, которые, напомним, финансируются из городского бюджета.

«Наш журналист общалась с одним из депутатов, который с удивлением спросил, почему от “Всех новостей” сегодня никого не было на совещании у мэра, ведь вопрос с нелегальными лошадниками очень важный для города. Но нас на это совещание никто и не приглашал, мы бы, конечно, пришли. Вот эта ситуация и стала поводом для моего сообщения в чатик пресс-службы, — пояснил Владимир Вахрутдинов. — Ну нельзя делать выборку из СМИ: этих зовём, а этих не зовём. Оттого что будут ходить разные СМИ, будет несколько точек зрения на ситуацию. А от этого выигрывает читатель, который увидит полную картину. Но на протяжении последних лет нас зовут в основном на выездные совещания, цель которых — подсветить мэра и его замов».

В чате главреда ИА «Все новости» поддержали редакторы АН «Между строк», остальные участники решили отмолчаться. Начальник отдела по работе со СМИ Алла Жернакова в ответ написала, что услышала нашего коллегу.

«Честно говоря, сомневаемся, что пресс-служба нас услышала. Именно поэтому мы решили вынести данный вопрос в публичную плоскость, — говорят редакторы АН “Между строк” Павел Булатов и Екатерина Баранова. — Сейчас приглашают на действительно важные совещания только подконтрольные мэрии СМИ, видимо опасаясь, что независимые журналисты напишут не так, как нужно. Чаще всего мэрия просит делать официальный запрос для получения комментария — имеет на это право. Но журналисты должны работать оперативно, иначе новости перестанут быть новостями. А поскольку в пресс-службе работают бывшие журналисты, они, разумеется, не могут этого не понимать. Просто у них, по всей видимости, такая установка от начальства».

«Можно сказать, журналистика в Нижнем Тагиле ликвидирована. В информационном поле практически нет оппозиционной повестки, — считает мэтр тагильской журналистики, ныне автор-фрилансер Валерий Климцев. — Такой закрытости пресс-службы и чиновников не было никогда! Валентине Павловне (Исаевой, возглавлявшей Нижний Тагил с 2008 по 2012 год. — Прим. ред.) я мог позвонить в любое время дня и ночи. И она ещё всегда благодарила за звонок. При Носове я тоже знал, в какую дверь постучать, чтобы получить информацию. При Сергее Константиновиче не было такого, чтобы прессу просили выйти из зала коллегии посреди совещания. Сегодня муниципальные СМИ — это обслуга мэрии, они напишут так, как нужно мэру. Позволить себе нормальные отношения с прессой может только харизматичный лидер, профессиональный управленец, человек высокой культуры. А у Пинаева ни того, ни другого нет».

Александр Соловьёв, известный в Нижнем Тагиле медиаменеджер, учредитель ООО «АРТ», в структуру которого входит рекламное агентство AMG, и совладелец ООО «Радиовещательная компания», которому принадлежит телеканал «Реальный Тагил», напротив, считает, что непрофессионализм пресс-службы помогает его СМИ.

«Весь идеологический блок постоянно вредит самому мэру Пинаеву. Тот негатив, который есть по отношению к нему среди горожан, — это на 90% заслуга его пресс-службы. Я говорил это лично господину Пинаеву и госпоже Жернаковой, — отмечает Соловьёв. — Нам такая работа пресс-службы очень сильно помогает. Мы, как Россия к санкциям, уже привыкли к избирательному подходу к СМИ, которое занимает критичную позицию по отношению к действиям мэра, нас это нисколько не смущает. Отсутствие комментариев и своевременной реакции на наши материалы позволяет нам соответствующим образом высказывать свою позицию, не имея возможности представить позицию мэрии. Нам не приходится публиковать инсинуации и выдумки пресс-службы, за что мы ей очень благодарны. Пусть они точно так же работают и дальше, они нам ничем не вредят. Они вредят мэру, и если мэра это устраивает, то пусть он с этим живёт дальше».

Отметим, что в 2018 году, сразу после избрания, мэр Владислав Пинаев собрал городские СМИ и пообещал стать чуть ли не самым открытым для журналистов градоначальником. Пресс-служба мэрии создала чат в мессенджере для быстрого взаимодействия с прессой. Но на этом всё закончилось. Сегодня оперативный доступ к официальной информации имеют только муниципальные СМИ. Частные издания не приглашают на важные совещания в мэрию, начальники управлений и замы мэра зачастую отказываются общаться с журналистами, ссылаясь на занятость. При этом у муниципальных СМИ «доступ к телу» есть всегда. О некоторых важных вопросах независимые журналисты сегодня нередко узнают из эфиров «Тагил ТВ» или материалов сайта газеты «Тагильский рабочий».

До пандемии журналистов приглашали на пятничные аппаратные совещания у мэра. Такие планёрки приносили много интересных информационных поводов, журналисты ходили на них с удовольствием. Коронавирусные ограничения давно отменены, но эта хорошая традиция так и не была восстановлена.

Об отношении мэра к средствам массовой информации говорит и отмена конкурса на звание лучшего журналиста, который не проводится с 2020 года. АН «Между строк» попросило пресс-службу администрации города прокомментировать ситуацию ещё в декабре 2021-го. Тогда нам заявили, что во всём виновата пандемия, и пообещали переформатировать конкурс. В 2022 году его хотели посвятить 300-летию города, итоги собирались подвести в августе. Конкурс не объявлен до сих пор.

Мы, журналисты частных СМИ, считаем, что от такой позиции страдают в первую очередь наши читатели, жители Нижнего Тагила. И просим Владислава Пинаева вспомнить о том, что гарантированная Конституцией РФ свобода слова подразумевает плюрализм мнений.

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