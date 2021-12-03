Мэрия Нижнего Тагила второй год подряд не проводит традиционный конкурс среди журналистов. Чиновники объясняют это пандемией и тем, что старый формат состязания себя изжил 

Ежегодно в январе среди тагильских СМИ организуется конкурс на звание лучшего журналиста. Мероприятие, на котором корреспондентов и фотографов награждают дипломами и денежными премиями, проводится в День российской печати. В 2020 и 2021 годах профессиональных состязаний не было.

«Учитывая, что 2022-й — юбилейный год, было принято решение посвятить конкурс журналистских работ 300-летию города. Сейчас прорабатывается положение, номинации, критерии отбора и оценки работ, вскоре объявим. Ближе к юбилею — началу августа — подведём итоги», — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Также в мэрии добавили, что конкурс в прежнем виде себя изжил, его положение будет меняться, а само событие будет проходить в новом формате.

Конкурс «Лучший журналист» в Нижнем Тагиле проводится с 2000 года по инициативе тогдашнего мэра Николая Диденко. При мэре Владиславе Пинаеве, который вступил в должность в октябре 2018 года, он проводился лишь один раз — прямо перед началом пандемии, в январе 2020 года по итогам 2019-го.

При этом в пандемийные 2020 и 2021 годы мэрия проводила конкурсы на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок. Также в формате офлайн состоялся ежегодный конкурс «Молодая семья». Но состязание среди журналистов чиновники решили не проводить.

В журналистском сообществе такую позицию администрации связывают с закрытостью градоначальника Владислава Пинаева для СМИ.