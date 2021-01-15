Неизвестный перечислил больше 140 миллионов рублей на укол для тяжелобольного малыша

Неизвестный благотворитель перевёл Артёму Сармашову из Волгограда больше 140 млн рублей. У мальчика тяжёлое генетическое заболевание, справиться с которым поможет только укол за 160 млн рублей.

В октябре прошлого года Артёму Сармашову из Волгограда поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» — генетическое заболевание, которое проявляется внезапно в первые полгода жизни ребёнка и быстро прогрессирует. Такие дети часто не доживают до двух лет. У младенцев могут возникать дыхательные нарушения и невозможность приёма пищи. Малышей с редким заболеванием может спасти единственное и самое дорогое лекарство в мире — укол, который стоит порядка 160 млн рублей. За несколько месяцев родителям Артёма удалось собрать лишь порядка 17 млн рублей.

«Произошло чудо, которого мы так долго ждали и о котором мечтали: сегодня мы закрыли сбор денег на лечение нашего сыночка! — сообщила прекрасную новость мама Артёма на всех своих страничках в соцсетях. — Наш сбор шёл 103 дня. Были дни подъёмов и отчаянья. И постоянное чувство, что время и болезнь идут за нами по пятам и наступают на пятки. Но чудо свершилось, и появился наш главный волшебник, который закрыл наш сбор. Мы будем всю жизнь благодарны ему. Спасибо вам за спасение нашего сына. Храни вас Бог. Вы благородный человек с большим сердцем и душой».

Перевод был осуществлён 14 января, однако благотворитель пожелал сделать это инкогнито.