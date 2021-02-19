Неизвестные сожгли машину мэра Артёмовского (ВИДЕО)

Главе свердловского города Артёмовского Константину Трофимову в ночь на 19 февраля сожгли машину, сообщил Ura.ru сам Трофимов.

«Мне машину подожгли ночью. Наверное, не жулики, а те, кому хвост прижимаю. Пока сам в шоке», — рассказал он.

Поджог произошёл в 3:31 ночи, автомобиль Honda CR-V спасти не удалось, уточнил Трофимов.

Глава города предполагает, что поджог связан с управленческой реформой, которую он начал в мэрии. После назначения на пост мэра в конце октября 2020 года Трофимов сменил ключевых руководителей финансового блока и сферы ЖКХ города.