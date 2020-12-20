Неизвестные сорвали домофоны с нескольких домов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле неизвестные сорвали домофоны сразу с нескольких домов по улице Карла Либкнехта. В полиции организовали проверку.

Жители домов №27 и №33 по улице Карла Либкнехта рассказали о том, что в ночь на 20 декабря на их подъездах пропали панели от домофонов. При этом блоки-доводчики остались на месте, пишет ИА «Все новости». Позже в соцсетях тагильчане других домов тоже пожаловались на вандализм.

«Карла Либкнехта, 28 третий подъезд тоже остался без домофона. Кошмар что творится», — делится тагильчанка Светлана.

«У нас сняли магнит-замок с двери. Тоже никто ничего не видел...», — добавил Владимир.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту организована проверка.