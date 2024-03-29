Неизвестные через мессенджеры стали предлагать школьникам Нижнего Тагила устроить теракт за деньги

Школьникам Нижнего Тагила в мессенджеры начали приходить сообщения, в которых неизвестные за деньги предлагают устроить теракт в ТРЦ DEPO.

«Здорова, знаешь про теракт в Москве в “Крокус Сити Холл”? Так вот я предлагаю тебе устроить теракт в ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле. Плачу два млн рублей. Мой человек расскажет тебе всё на месте. Пиши “да”, если согласен», — указано в сообщении, которое пришло ученику 9-го класса школы № 56.

В правоохранительных органах сообщают, что подобные случаи происходят по всей стране. Родителей призывают заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в Сети, научить не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях. Также родителям рекомендуется спрашивать или аккуратно проверять, с кем дети ведут переписку в личных сообщениях, обращать внимание на поведение и новые интересы, наблюдать, если ребёнок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые «челленджи» (они могут содержать опасные для здоровья действия). Необходимо поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребёнка, а также с их родителями. Детям советуют сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам и в правоохранительные органы по телефону 102.

Источник АН «Между строк» сообщил, что в ближайшее время в ТРЦ DEPO будут проводиться проверки со стороны МЧС, ФСБ и Росгвардии. Для сотрудников будут организованы учебные эвакуации и практические занятия по пожарной безопасности и антитеррору.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых людей в масках ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», и открыла хаотичную стрельбу из автоматов по людям. Уже находясь в зрительном зале, террористы начали поджигать кресла, чтобы устроить пожар. По официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека.